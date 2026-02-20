Infortunio Lautaro: ecco perché per la Roma è una pessima notizia

L’attaccante argentino si è infortunato al polpaccio e i tempi di recupero sono ormai noti

Chi conosce davvero la strategia comunicativa dello staff medico dell’Inter sa bene che la parola “risentimento muscolare” viene usata anche per problemi non di piccola entità. Infortunatosi nel secondo tempo contro il Bodo, Lautaro Martinez si è sottoposto agli esami strumentali al polpaccio, che hanno evidenziato “un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra”.

Nessun sospiro di sollievo, tuttavia, per Cristian Chivu e i tifosi nerazzurri, visto che le prime stime sui tempi di recupero parlano di un mese di assenza dai campi di gioco. Una tegola pesante per la squadra milanese che dovrà tentare la rimonta in Champions contro i norvegesi senza il suo capitano, assente anche nel derby scudetto contro il Milan.

Doppia beffa, invece, per la Roma. Non solo il Toro tornerà in campo proprio per la sfida contro i giallorossi in programma nel weekend del 4 aprile, ma, a meno di colpi di scena, arriverà a quella sfida senza aver accumulato nuove fatiche con l’Argentina, a differenza dei nazionali romanisti che saranno impegnati anche durante la sosta. E chissà che proprio questa volta Scaloni non decida di convocare Matias Soulé.