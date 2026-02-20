L’Inter infiamma Roma-Juve: 20 milioni per la firma

A dieci giorni dal big match, esplode una bomba di mercato in Serie A

Alle prese con l’emergenza infortuni soprattutto in attacco, la Roma vuole difendere il quarto posto in classifica nelle prossime due giornate di campionato contro la Cremonese e la Juventus. Reduci dalla pesante sconfitta in casa del Galatasaray, i bianconeri sabato affronteranno il Como privo dello squalificato Nico Paz.

La sfida tra bianconeri e giallorossi si preannuncia infuocata, anche in virtù delle recenti polemiche arbitrali, ma può proiettarsi anche in sede di calciomercato. L’ago della bilancia su questo fronte potrebbe essere proprio l’Inter, ma andiamo con ordine.

In vista della prossima estate, sia Frederic Massara che Damien Comolli stanno monitorando anche il mercato dei difensori. Secondo calciomercato.it, entrambi i club stanno seguendo uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A.

Stiamo parlando di Oumar Solet, offerto e rifiutato la scorsa estate da Florent Ghisolfi. Autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese, il classe 2000 piace anche al Milan e, appunto, all’Inter. Secondo la testata giornalistica, in pole position ci sarebbero proprio i nerazzurri, pronti ad offrire circa 20 milioni di euro.