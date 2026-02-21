Addio Roma e Celik alla Juve: l’annuncio che cambia tutto

Arriva il comunicato ufficiale sul presunto accordo con il club bianconero

Nella giornata di ieri, La Stampa ha parlato di un accordo raggiunto tra la Juventus e gli agenti di Zeki Celik. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’esterno turco ha rispedito al mittente l’offerta da 2,5 milioni di euro più bonus della Roma e la questione rinnovo sembra ormai chiusa.

Le voci su un’intesa con i bianconeri hanno suscitato un tam tam mediatico in tutta la giornata di ieri, al punto che l’agente del numero 19 giallorosso ha deciso di affidare una nota ufficiale al sito di Gianluca Di Marzio per chiarire la situazione del suo assistito.

“Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate – ha esordito Fazil Ozdemir -. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club”.

“Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso”.