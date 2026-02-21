Dalla Juve alla Roma, la vendetta è servita: 20 milioni di euro

Massara e Comolli continuano a monitorare la situazione, assolutamente interessati: ecco cosa sta succedendo

Separati da un solo punto in classifica in attesa del confronto diretto della prossima settimana, Roma e Juve stanno continuando a battagliare anche fuori dal perimetro di gioco. Nelle ultime ore a tenere banco è soprattutto l’evolversi della situazione Celik, ma non solo.

Come riferito da Transfer Feed, infatti, sia i giallorossi che i bianconeri non avrebbero mollato la presa per Konstantinos Tsolakis. Reduce da un paio di stagione che ne hanno sancito la definitiva consacrazione, il 23enne estremo difensore dell’Olympiacos ha letteralmente stregato gli addetti ai lavori di molti club.

Con Inter e Napoli intenzionate a giocarsi le proprie chances, Roma e Juve sono chiaramente avvisate; tuttavia, il mosaico di estimatori sulle tracce del portiere greco è piuttosto complesso e comprende, tra gli altri, anche il Galatasaray.

Il tutto senza trascurare i “soliti” club di Premier League che potrebbero irrompere da un momento all’altro in una trattativa che si preannuncia piuttosto complessa: benché concreta, l’opzione Serie A non è affatto in discesa. Seguiranno aggiornamenti.