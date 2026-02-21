La Roma chiude in un mese e mezzo: addio e sostituto in Serie A

Il club giallorosso non si fa cogliere impreparato e ha già fissato la data per chiudere il nuovo colpo

Attesa da due sfide casalinghe contro Cremonese e Juventus, la Roma prosegue la sua corsa alla Champions League nonostante i tanti ostacoli fisici presentatisi lungo il percorso giallorosso.

In una stagione caratterizzata da tanti, anzi troppi infortuni, Gian Piero Gasperini ha dovuto spesso fare le nozze con i fichi secchi e per questo la dirigenza giallorossa è già da tempo all’opera per provare a costruire quello zoccolo duro di 15-16 giocatori richiesto dal tecnico piemontese.

Anche perché, dei quattro giocatori in scadenza di contratto (Celik, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini), nessuno è sicuro di rimanere nella Capitale, anzi. Ed è per questo che Frederic Massara sta già da tempo studiando le giuste alternative, per non farsi cogliere impreparato.

Per quanto riguarda l’esterno turco, dopo aver rifiutato l’ultima offerta, le trattative per il rinnovo si sono arenate e sulla fascia Gasperini e la Roma hanno già da tempo scelto il rinforzo ideale: Niccolò Fortini. Seguito già a gennaio, l’esterno della Fiorentina non è mai scomparso dai radar dei giallorossi che, secondo La Repubblica, vorrebbero chiudere l’operazione la prossima primavera, anche per bruciare la concorrenza di Juventus e Napoli.