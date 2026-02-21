La Roma dopo la Juve: pre-contratto ribaltato

Blitz micidiale della squadra giallorossa a pochi giorni dal big match contro i bianconeri

La Roma vuole scippare il giocatore alla Juventus e sta facendo sul serio. Con un blitz importante, il club giallorosso si è inserito nella trattativa con il club bianconero a pochi giorni dallo scontro diretto del primo marzo, fondamentale per la Champions League.

In scadenza di contratto a giugno 2026, il grande obiettivo di Frederic Massara per la prossima estate rappresenterebbe uno smacco per Damien Comolli e Marco Ottolini, che già da diverse settimane hanno avviato una trattativa ufficiale.

Secondo Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo giallorosso ha mosso passi molto concreti, facendo un’offerta a Marcos Senesi. Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile precontratto con la Juve, ma la squadra capitolina è entrata in corsa in maniera molto importante.

Munito di passaporto italiano, il 28enne argentino ha già fatto sapere al Bournemouth di non voler rinnovare il contratto e, secondo il quotidiano capitolino, i due club italiani sarebbero quelli maggiormente interessati ai suoi servigi, mentre il Barcellona sembra aver mollato la presa.