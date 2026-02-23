Infortunio Hermoso: dove si è fatto male, il punto verso Roma-Juve

Il difensore spagnolo doveva giocare titolare, ma ha avuto un risentimento durante il riscaldamento

Nella serata che ha consentito alla Roma di agganciare il Napoli al terzo posto in classifica e di portarsi a più 4 sulla Juventus, l’unica nota stonata è stato il nuovo stop di Mario Hermoso.

Inserito nell’undici titolare da Gian Piero Gasperini, il difensore spagnolo ha accusato un risentimento muscolare nel corso del riscaldamento e non si è accomodato nemmeno in panchina nella sfida contro la Cremonese.

Interpretando le dichiarazioni post partita di Gasp, il problemino accusato dall’ex Atletico potrebbe essere legato al vecchio infortunio allo psoas, per cui si è deciso di non rischiarlo.

Tra oggi (giornata di riposo a Trigoria) e domani, il difensore mancino verrà valutato in vista della sfida di domenica primo marzo contro la Juventus. La sua presenza nello scontro diretto per la Champions dipenderà dall’esito degli esami, ma la speranza è che ci sia fermati in tempo per scongiurare un suo forfait.