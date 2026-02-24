Roma-Juve: l’esisto degli esami di Hermoso, giallo Ferguson

La squadra giallorossa si ritrova oggi a Trigoria per preparare la partitissima contro i bianconeri

Grazie alla vittoria contro la Cremonese, la Roma ha raggiunto il Napoli al terzo posto e affronterà lo scontro diretto di domenica prossima contro la Juventus con quattro punti di vantaggio in classifica.

Un divario importante in vista della corsa Champions, ma i giallorossi sperano di scavare un solco ancora più importante provando a sfatare il tabù dei big match. Per farlo, Gian Piero Gasperini spera di ricevere buone notizie dall’infermeria, visto che alla lunga lista degli indisponibili durante il riscaldamento di domenica scorsa si è aggiunto anche Mario Hermoso.

Partiamo dal difensore spagnolo che si è già sottoposto agli esami strumentali di rito. I controlli, secondo il Tempo, hanno escluso la presenza di lesioni muscolari e ci sono dunque buone possibilità di vederlo convocato contro i bianconeri.

Gian Piero Gasperini spera anche di poter recuperare almeno uno tra Paulo Dybala e Matias Soulé, mentre attorno alle condizioni di Evan Ferguson permane ancora il mistero. L’attaccante irlandese, secondo il quotidiano capitolino, si trova ancora in Inghilterra. Il Brighton vuole approfondire i problemi alla caviglia e dopo una serie di consulti medici non è stata ancora presa una decisione definitiva.