Roma-Juventus, infortuni Bremer e Yildiz: il report dell’allenamento

La squadra bianconera è scesa in campo oggi, il punto sui due calciatori acciaccati

La Juventus ha iniziato da poco l’ultimo allenamento alla viglia della delicata sfida contro il Galatasaray. Il club bianconero deve rimontare dopo la sconfitta per 2-5 in trasferta e Luciano Spalletti ha diretto la squadra davanti alle telecamere per i consueti 15 minuti aperti alla stampa.

In vista della sfida di domani e di quella di domenica sera contro la Roma, il tecnico bianconero ha ricevuto ottime notizie sul tema infortuni. Gleison Bremer e Kenan Yildiz sono scesi regolarmente in campo con il resto dei compagni dopo aver inizialmente svolto un lavoro individuale.

Il turco sarà quasi sicuramente della partita domani, mentre il difensore brasiliano potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo in vista della sfida dello Stadio Olimpico del primo marzo.