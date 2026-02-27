Roma-Juventus, le condizioni di Dybala dopo il test in gruppo

Dopo la settimana di lavoro personalizzato, la Joya oggi ha provato a forzare in gruppo

A due giorni dalla sfida contro la Juventus, la Roma si è allenata a Trigoria per mettere a punto le ultime strategie in vista di domenica. La partita contro i bianconeri rappresenta uno snodo importante nella corsa Champions e in caso di vittoria i giallorossi si porterebbero a 7 punti di vantaggio sugli acerrimi rivali.

In piena emergenza in attacco, oggi Gian Piero Gasperini ha voluto testare Paulo Dybala in gruppo. Dopo aver progressivamente aumentato i carichi di lavoro in settimana, la Joya ha provato a forzare e ha svolto l’intero allenamento in gruppo.

Notizie incoraggianti, dunque, in vista della partitissima di domenica sera contro i bianconeri, mentre Hermoso e Soulé si sono allenati anche oggi a parte.