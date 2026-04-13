Pellegrini tra Inter e Juve: la decisione spiazza tutti

Il centrocampista italiano è finito al centro di vorticose voci di mercato: non hanno perso altro tempo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini sarà uno dei principali temi di discussione in casa Roma. Nonostante i tentativi di riavvicinamento, le parti non hanno ancora mosso passi significativi verso l’intesa. Benché il diretto interessato non abbia ancora sciolto le riserve, la sensazione è che servirà un grande lavoro diplomatico per venirsi incontro.

Nel mentre la concorrenza per l’ex capitano potrebbe accendersi da un momento all’altro. Dopo la Juventus e il Napoli, infatti, anche l’Inter ha riannodato i fili del discorso almeno a livello esplorativo. Non nuovi a colpi di questo genere, i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui si aprissero spiragli di un certo tipo.

Come riferito da “L’Interista”, però, i meneghini non hanno ancora mosso passi concreti con l’entourage del giocatore, avendo maturato l’intenzione di prendersi del tempo per capire i presupposti economici e tecnici della trattativa.

Il profilo di Pellegrini resta comunque presente nei dossier dei dirigenti di Via della Liberazione che vogliono studiare lo scenario per capire a quale centrocampista di qualità dare la caccia. Seguiranno aggiornamenti in un senso o nell’altro.