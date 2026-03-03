Genoa-Roma, non solo Baldanzi: De Rossi in ansia per due big

Oggi inizierà la preparazione della sfida di domenica (ore 18) a Marassi

Inizia oggi la settimana che porterà alla sfida tra Daniele De Rossi e la sua storia. Sia il Genoa che la Roma, infatti, torneranno ad allenarsi dopo il lunedì di riposo ed entrambi gli allenatori dovranno monitorare anche la situazione infortuni.

In casa giallorossa, dopo il rientro in gruppo di Paulo Dybala, Gian Piero Gasperini valuterà giorno per giorno le condizioni di Mario Hermoso e Matias Soulé, non convocati contro la Juventus.

Tra i rossoblu è, invece, scattato l’allarme per Tommaso Baldanzi. Uscito durante la sfida contro l’Inter, l’ex giallorosso è vittima di un sospetto stiramento alla coscia sinistra che lo mette in forte dubbio per la sfida di domenica alle 18.

De Rossi è in ansia anche per Otoa e, soprattutto, Norton-Cuffy. L’esterno inglese ha saltato la sfida contro i nerazzurri per un problema al flessore e verrà valutato giorno per giorno.