Juve e Roma hanno chiuso: fumata bianconera

Quarantotto ore dopo il big match, arriva l’indiscrezione di mercato che chiude il caso

Dopo il pirotecnico 3-3 di domenica sera, accolto quasi come una sconfitta dai giallorossi e come una vittoria dai bianconeri, Juventus e Roma sono ancora al centro delle cronache. Tra corsa alla zona Champions League e calciomercato, le due squadre sono tra le più chiacchierate del momento.

Come sempre accade quando ci sono così tanti gol, le due rose hanno messo nuovamente in evidenza alcune lacune che i rispettivi direttori sportivi proveranno a colmare durante la sessione estiva di mercato.

Per riuscirci, Ottolini e Comolli da un lato e Massara dall’altro saranno destinati a incrociare i guantoni sul ring, litigandosi diversi obiettivi condivisi. Un occhio di particolare riguardo verrà riservato, come sempre, al mercato dei parametro zero.

Tra i profili seguiti in maniera più concreta, c’è anche quello di Marcos Senesi. In scadenza con il Bournemouth, l’italo-argentino piace anche a Milan e Napoli, ma secondo le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, i giochi per le squadre italiane sarebbero già quasi chiusu.

Stando a sportsboom il Newcastle sarebbe in pole assoluta per l’ex Feyenoord e la fumata bianconera sarebbe molto probabile. Di diverso avviso è, invece, Team Talk, che parla di un giocatore fortemente intenzionato a trasferirsi al Barcellona.