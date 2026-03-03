Juve e Roma hanno chiuso: fumata bianconera

di

Quarantotto ore dopo il big match, arriva l’indiscrezione di mercato che chiude il caso

Dopo il pirotecnico 3-3 di domenica sera, accolto quasi come una sconfitta dai giallorossi e come una vittoria dai bianconeri, Juventus Roma sono ancora al centro delle cronache. Tra corsa alla zona Champions League calciomercato, le due squadre sono tra le più chiacchierate del momento.

Come sempre accade quando ci sono così tanti gol, le due rose hanno messo nuovamente in evidenza alcune lacune che i rispettivi direttori sportivi proveranno a colmare durante la sessione estiva di mercato.

Comolli e Massara a duelo
Juve e Roma hanno chiuso: fumata bianconera (Ansa e IA) – asromalive.it

Per riuscirci, Ottolini Comolli da un lato e Massara dall’altro saranno destinati a incrociare i guantoni sul ring, litigandosi diversi obiettivi condivisi. Un occhio di particolare riguardo verrà riservato, come sempre, al mercato dei parametro zero.

Tra i profili seguiti in maniera più concreta, c’è anche quello di Marcos Senesi. In scadenza con il Bournemouth, l’italo-argentino piace anche a Milan Napoli, ma secondo le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, i giochi per le squadre italiane sarebbero già quasi chiusu.

Stando a sportsboom il Newcastle sarebbe in pole assoluta per l’ex Feyenoord e la fumata bianconera sarebbe molto probabile. Di diverso avviso è, invece, Team Talk, che parla di un giocatore fortemente intenzionato a trasferirsi al Barcellona.

Gestione cookie