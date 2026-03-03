La cena con Totti è arrivata: Gasperini ha le idee chiare sul ruolo del Capitano

Il ritorno alla Roma del Dieci è sempre più attuale, c’è ancora dibattito sulla sua posizione

Alla fine, la tanto declamata cena tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini c’è stata davvero. Nella sera del 2 marzo, lo storico Capitano e l’allenatore della Roma hanno cenato insieme a Vincent Candela in un noto ristorante del centro.

Dalle parole, o meglio dalle battute, ai fatti. All’indomani del 3-3 contro la Juventus, c’è stato questo incontro a tavola tra l’eterno e il presente della Roma, che alimenta ancora di più le speranze di rivedere Francesco all’interno del club.

Per quanto riguarda il ruolo, secondo il Romanista la proprietà americana vorrebbe affidare a Totti almeno inizialmente compiti di semplice rappresentanza, mentre Gasp vedrebbe bene la leggenda giallorossa coinvolta anche in questioni sportive, “banalmente nella ricerca dei giocatori, dando un peso alle sue parole nella sua veste di grande esperto di calcio, per il fiuto che ha sempre avuto di riconoscere a distanza i talenti più puri”.