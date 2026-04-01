Nove milioni e addio Roma: se ne va alla Juventus

Addio ai giallorossi ma non alla Serie A: la sua avventura nella Capitale è già finita

Se non sarà rivoluzione, poco ci manca. In estate la Roma, a prescindere da chi sarà l’allenatore e il direttore sportivo, tra entrate e uscite sarà costretta a fare molte operazioni, mantenendo sempre un occhio di riguardo nei confronti del fair play finanziario.

Con o senza Champions, questa volta c’è la sensazione che il club capitolino non possa prescindere dalla cessione di almeno un big e i calciatori maggiormente in voga in Italia e in Europa sono Manu Koné, Evan Ndicka e Mile Svilar.

Ma le partenze non si limiteranno solamente ai big e le ultime indiscrezioni di calciomercato confermano il possibile passaggio alla Juventus di uno dei fedelissimi di Gian Piero Gasperini.

Stiamo parlando di Zeki Celik che, secondo tuttomercatoweb.com, può firmare un triennale con i bianconeri da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Un accordo da 9 milioni di euro complessivi, bonus esclusi.