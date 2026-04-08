Giuntoli alla Roma: la posizione dell’ex Juventus

Ormai da settimane si parla di un possibile cambio della guardia nel ruolo di direttore sportivo

Sin dalla scorsa estate, le divergenze di vedute tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara sono emerse anche pubblicamente, tramite alcune dichiarazioni sibilline del tecnico giallorosso, che ha spesso lamentato la lentezza nelle trattative di mercato.

Sulla scorta delle tensioni estive ed invernali, ormai da settimane si parla di un possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Roma. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha un ottimo rapporto con Gasperini, che sarebbe contento di lavorare con lui.

Ad oggi, tuttavia, secondo Radio Manà Manà Sport, non ci sarebbe una trattativa ufficiale tra le parti. “Contatti ufficiali non ci sono stati e lui non è neanche troppo contento che il suo nome circoli in orbita Roma. L’idea di rimettersi in gioco nella Capitale a lui non dispiace”, le parole di Gabriele Conflitti.

Dopo un anno sabbatico, Giuntoli è nel mirino anche di squadre inglesi e francesi. Ad oggi, i Friedkin non hanno manifestato l’intenzione di sostituire Massara, anzi. Va da sé che nel caso in cui le tensioni tra ds, allenatore e Claudio Ranieri dovessero perdurare, il rischio di dover fare una scelta netta ci sarebbe.