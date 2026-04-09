25 milioni più un giocatore per Koné: né Frattesi, né Carlos Augusto

Il centrocampista francese della Roma resta uno dei principali indiziati alla cessione estiva

Fermo ai box per una lesione al bicipite femorale, Manu Koné vuole provare a bruciare le tappe e rientrare in campo già per la partita contro l’Atalanta del 18 aprile. L’assenza del centrocampista francese si è fatta sentire a San Siro, dove Cristante e Pisilli non sono riusciti ad arginare la rinascita di Barella e Calhanoglu.

Proprio l’Inter è sulle tracce del 17 giallorosso dalla scorsa estate, quando la Roma bloccò la cessione su input dei Friedkin e di Ranieri. A distanza di mesi, in nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per accontentare Cristian Chivu.

In odore di rinnovo, l’allenatore romeno vuole un centrocampista dinamico e con fisicità anche per provare a passare al 4-2-3-1. Nelle scorse settimane si è parlato anche della possibilità di superare quota 40 milioni di euro.

Per arrivare a dama, secondo interlive.it Piero Ausilio e Beppe Marotta potrebbero provare ad inserire una contropartita tecnica nella trattativa. Frattesi o Carlos Augusto? No, stando alla testata online, l’ultima idea sarebbe quella di proporre Benjamin Pavard, valutato 15 milioni di euro, e almeno 25 milioni di euro cash.

Ad oggi, si tratta di una semplice idea di mercato, anche perché lo stipendio del francese, che non verrà riscattato dal Marsiglia, si attesta sui 5 milioni di euro a stagione. Una cifra eccessiva per la nuova politica salariale della Roma.