Formazioni ufficiali Roma-Pisa, le scelte di Gasp su Cristante e Vaz

Ecco l’undici scelto dall’allenatore giallorosso per la sfida di questa sera contro i nerazzurri

Un nerazzurro tira l’altro, sperando che questa volta il risultato sia diverso. Dopo la disfatta in casa dell’Inter, la Roma affronta allo Stadio Olimpico il Pisa, fanalino di coda della classifica.

Oltre a Dybala, Koné e Wesley, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Gianluca Mancini, infortunatosi e uscito nell’intervallo a San Siro. Il grande dubbio della vigilia era legata alla presenza in mediana di Cristante o El Aynaoui. Ecco le scelte ufficiali di Gasperini.

Formazioni ufficiali Roma-Pisa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo