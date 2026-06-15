Un Samurai per la Roma: il gioiello ha stregato Gasp

I giallorossi non vogliono perdere altro tempo: il fattore Mondiale può fare la differenza

Da sempre scintillante vetrina grazie a cui mettersi in mostra, il Mondiale ha spesso regalato occasioni importanti anche per gli operatori di mercato, a caccia di affari impattanti con giocatori in rampa di lancio come protagonisti.

Ne sa qualcosa la Roma che, alla ricerca di nuove frecce offensive con cui puntellare l’organico a disposizione di Gasperini, non vuole precludersi alcun tipo di pista. L’ultima strada – in tal senso – porta diretti in Giappone.

Nel pirotecnico pareggio con cui la Nazionale nipponica ha fermato l’Olanda, non è di certo passata inosservata la prestazione di Nakaruma, autore del momentaneo 1-1. Spina costante per la difesa di Koeman, l’ala offensiva del Reims ha impressionato tutti per tecnica, qualità e spirito di sacrificio mostrando tutto il suo talento.

Anche alla luce di una valutazione di mercato non esorbitante, il profilo del classe 2000 potrebbe improvvisamente finire nei dossier della Roma: a riferirlo è Gianluca Di Marzio che, pur rimarcando come allo stato attuale della situazione non sia sbocciata una vera e propria trattativa, ha delineato i termini di un possibile interessamento giallorosso.