Accordo raggiunto: 50 milioni per Koné

Il centrocampista francese ha raggiunto un’intesa con il suo prossimo club, parola alla Roma

Con la data del 30 giugno sempre più vicina, fare previsioni con la pretesa di dare verdetti definitivi sul calciomercato in uscita della Roma risulta a dir poco azzardato. Nonostante Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico stiano privilegiando la cessione di Soulé e Ziolkowski per preservare Koné e Ndicka, a decidere le tempistiche del mercato sarà soprattutto la presenza di offerte concrete e convincenti.

In tal senso, le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera offrono aggiornamenti a dir poco interessanti sul centrocampista francese, impegnato questa sera nell’esordio mondiale contro il Senegal. Il club giallorosso su questo fronte ha le idee chiare: 50 milioni di euro ed entro il 30 giugno, altrimenti ogni discorso sarà rimandato a Mondiale finito.

Secondo il quotidiano, dopo aver rifiutato l’Atletico Madrid, l’entourage del numero 17 giallorosso avrebbe raggiunto un accordo con l’Arsenal. I Gunners hanno bisogno di rinforzi in mediana e nella lista di Andrea Berta il nome di Koné è ai primi posti. Dopo l’intesa col giocatore, il club londinese dovrà ora fare la prima mossa con la Roma.