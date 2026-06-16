Endrick in Serie A, blitz improvviso: colpo di scena Roma

Lo scenario riguardante l’attaccante brasiliano chiama direttamente in causa anche i giallorossi

Consapevole della necessità di rinforzare un attacco che si è a lungo aggrappata ai gol di Malen, la Roma non vuole lasciare niente di intentato. Le indicazioni di Gasperini, del resto, sono molto chiare: servono esterni offensivi pronti, bravi nell’uno contro uno e capaci di saltare l’uomo con una certa continuità.

Pur non abbandonando la pista Greenwood, con Soulé non più incedibile e valutato attorno ai 40 milioni di euro, i giallorossi hanno inserito nei propri dossier anche il profilo di Endrick.

Quello dell’attaccante del Real Madrid è un nome che in realtà è rimbalzato in tempi e in modi diversi in orbita Roma senza che i capitolini ne abbiano mai seriamente caldeggiato l’acquisto. Tuttavia, nelle ultime settimane molti fattori sono cambiati.

Ormai con le valigie in mano e pronto a vivere una nuova esperienza anche alla luce del sontuoso mercato delle Merengues, il brasiliano potrebbe diventare un’occasione concreta per diversi club di Serie A.

Secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, anche l’Inter si sarebbe messa sulle tracce di Endrick nei dialoghi imbastiti negli ultimi giorni con il Real Madrid comprendenti anche i nomi di Rodrygo e Mastantuono.

Pur non avendo ancora presentato proposte ufficiali, non è escluso che la richiesta di informazioni dei nerazzurri per il brasiliano possa portare Ausilio ad avanzare mosse concrete nei prossimi giorni soprattutto se il Real dovesse aprire alla formula del prestito: (anche) la Roma osserva interessata.