Napoli – Roma, Scala: “il Napoli ha qualcosa in piu’ rispetto alla Roma”

L’ex allenatore e calciatore parla della prossima sfida al San Paolo tra Napoli e Roma

ROMA SERIE A NAPOLI – ROMA NEVIO SCALA MAZZARRI LUIS ENRIQUE SAN PAOLO/ SCALA SU NAPOLI ROMA – Nevio Scala, ex allenatore e calciatore, si e’ espresso riguardo alla prossima sfida di campionato tra il Napoli di Mazzarri e la Roma di Luis Enrique: “Mazzarri e’ un ottimo allenatore ed il Napoli ha una squadra che si presta ad ottime alternative di gioco. Vedo bene il futuro della squadra azzurra. Mazzarri ed Enrique sono molo diversi. Il primo ha piu’ esperienza nel campo del calcio italiano mentre, Enrique e’ appena arrivato e deve ancora capire i meccanismi. Il Napoli ha qualcosa in piu’ rispetto alla Roma. La squadra giallorossa e’ un club giovane ma che in futuro puo’ migliorare. Non ha un giocatore importante e determinante che il Napoli debba temere, piuttosto ha giocatori giovani e veloci“.

Andrea Tocci