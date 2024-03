Mercato Roma, Baldini dichiara: “Incrementeremo la rosa, il mercato finisce il 31 Agosto”

Il dg giallorosso anima le speranze dei tifosi per una Roma competitiva in ogni reparto

MERCATO ROMA BALDINI / ASROMALIVE.IT – La prossima stagione vedrà ancora una vera e propria rivoluzione giallorossa. Il ritorno del boemo è stato solo l’inizio, poi è seguita la partenza dei 2 “errori di mercato” della passata stagione, Kjaer e Gago; e quindi l’acquisto di 8 giocatori giovani e di prospettiva ( Dodò, Castan, Bradley, Lucca, Svedkauskas, Tachtsidis, Piris e la telenovella della prima fase di mercato Mattia Destro). I cambiamenti sembrano destinati a continuare fino alla fine del mercato come conferma il dg Baldini che in un’ intervista dichiara : “Incrementeremo la rosa per poter lottare ad alti livelli ed essere competitivi già quest’anno. Sappiamo che manca ancora qualcosa per essere più forti, ma il mercato finisce il 31 agosto”. Queste parole fanno ben sperare di vedere, entro Settembre, i tre colpi finali in difesa che dovrebbero mettere nella mani di Zeman una Roma competitiva in tutti i reparti.

Valerio Cariani