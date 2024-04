Roma, Vincent Candela: “La Roma è alla pari della Juventus, si contenderanno lo scudetto”

Il francese, protagonista del 3° scudetto giallorosso, ha detto la sua sui giallorossi a pochi giorni dal’inizio della stagione 2012/2013

ROMA CANDELA SCUDETTO / ASROMALIVE.IT – Il campionato è ormai alle porte e si susseguono le interviste agli ex protagonisti della Serie A su pronostici e valutazioni del mercato estivo effettuato. Il portale itasportpress.it ha intervistato l’ex difensore sinistro nella prima Roma zemaniana Vincent Candela. Qui di seguito le sue parole sul ritorno del boemo, campionato e la scelta di Capitan Futuro: “Entusiasma Zeman alla Roma? Non mi sorprende questo, il boemo fa divertire la squadra e i tifosi e non scende mai a compromessi. Secondo me la Roma è al pari della Juve e lotterà per lo scudetto. Scelta di De Rossi? Bellissima, Daniele è romanista dentro, vive nella Capitale e comunque ha un bel contratto. Ha fatto la scelta giusta di rimanere“.

