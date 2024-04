Lazio – Roma, Hernanes: ”Non potevamo che vincere il derby. Possiamo battere la Juve”

Le dichiarazioni del profeta sul derby vinto e sulla prossima partita di campionato della Lazio

LAZIO ROMA HERNANES DERBY JUVE / ASROMALIVE.IT – Evidentemente, per qualche squadra, non è tanto importante vincere il tricolore quanto una sola partita. L’euforia per la vittoria nel derby, infatti, non sembra svanita in casa Lazio. Sarà perchè un tris di derby vinti sembrava impossibile anche agli uomini di Petkovic. ”Contro la Roma abbiamo fatto quello che dovevamo, perché giocavamo in casa e non potevamo che vincere” sono le parole di Hernanes riportate dall’Ansa. Il trequartista biancoceleste ha poi aggiunto: ”Adesso c’è la Juventus, sappiamo che è un campo difficile. Due settimane fa avrei detto che sarebbe stata una missione impossibile e la Juve imbattibile, ma dopo che l’Inter è andata lì e ha vinto, anche nell’inconscio si è rotto qualcosa e tutti cominciamo a credere che si possa vincere lì”.

Marco Pennacchia