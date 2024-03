Champions League, Mexes come Ibra: la sua perla fa il giro del mondo

Fantastico gol contro l’Anderlecht da parte dell’ex Roma

CHAMPIONS LEAGUE ROVESCIATA DI MEXES / ASROMALIVE.IT – Settantunesimo minuto di Anderlecht-Milan, siamo sull’1-0 per i rossoneri. C’è una punizione dal lato sinistro, la palla arriva a Mexes che si è appena liberato del marcatore. L’ex Roma si gira, stoppa di petto spalle alla porta e dal limite dell’area, vertice destro, lascia partire una parabola in rovesciata che si va ad infilare sotto l’incrocio dei pali opposto.

Genio? Follia? Non si sa, sta di fatto che questo gol (lo potete vedere qui), così come quello del suo ex compagno di squadra Ibrahimovic ha già fatto il giro del mondo. Giustamente…

Valerio De Santis