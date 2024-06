As Roma, Allegri: “La Roma lotterà fino alla fine per il 3° posto”

Il tecnico rossonero parla della partita della Roma

AS ROMA DICHIARAZIONI / ASROMALIVE.IT – Massimiliano Allegri già pensa alla sfida contro i giallorossi, e commenta il prossimo impegno dei suoi ragazzi conto la Roma di Zeman. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Milan-Pescara: “A Roma ci aspetta una partita difficile. La Roma è una delle squadre che giocano il miglior calcio in Italia. Per uscire fuori con un risultato buono bisognerà stare molto attenti in difesa, perchè gli attaccanti della Roma non ti perdonano. Credo che lotterà fino alla fine per i primi tre posti”.

