Dovbyk dopo Dybala: i tifosi della Roma l’hanno appena saputo

In casa Roma, in attesa del derby di domenica sera contro la Lazio, bisogna registrare delle grosse novità su Dovbyk.

Dopo sette vittorie consecutive, dunque, la Roma ha pareggiato domenica scorsa lo scontro diretto dello Stadio Olimpico contro la Juventus. Tuttavia, di fatto, per la squadra di Claudio Ranieri è tempo di pensare ad un altro big match davvero importante.

Domenica sera,infatti, la Roma ha di fronte a sé il derby della Capitale contro la Lazio. Ricordiamo che, attualmente, i biancocelesti hanno due punti di vantaggio sulla squadra guidata da Claudio Ranieri .

La Roma, dunque, cercherà di battere i biancocelesti di Marco Baroni per cercare di avvicinarsi al Bologna quarto di Vincenzo Italiano. Nel frattempo, però, in casa capitolina bisogna registrare una novità che riguarda Artem Dovbyk.

Roma, notizia importante su Artem Dovbyk: ecco tutti dettagli

La Lega di Serie A, infatti, ha appena comunicato che il centravanti ucraino è stato eletto il miglior giocatore del nostro campionato dello scorso mese di marzo. Artem Dovbyk, in effetti, ha segnato la bellezza di tre gol in questo arco di tempo e reti che sono sempre state decisive per le vittorie della Roma.

Le gare in questione sono quelle contro Como, Cagliari e Lecce. Dopo quello dato a Paulo Dybala lo scorso dicembre, dunque, Artem Dovbyk è il secondo giocatore della Roma che ha vinto miglior giocatore del mese del campionato di Serie A.