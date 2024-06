Mercato Roma, scambio Stekelenburg – Amelia col Milan? Baldini ha già detto no….

In queste ultime ore sta circolando la voce di un possibile scambio di portieri tra Roma e Milan

MERCATO ROMA SCAMBIO STEKELENBURG AMELIA MILAN BALDINI / ASROMALIVE.IT – Da tempo che stanno circolando voci su Maarten Stekelenburg. Ormai si è capito che, per Zeman, esiste una gerarchia tra gli estremi difensori giallorossi e l’olandese non è al primo posto. Ieri, inoltre, Mauro Goicoechea, ha offerto una prova convincente: sul 4 a 0 per la Roma, poi, ha compiuto due interventi prodigiosi. Ora, a parte le voci alimentate dalla stampa, bisogna chiedersi: l’ex Ajax accetterà il ruolo di riserva? Secondo Tutto Sport, il Milan avrebbe pensato proprio a Stekelenburg per il mercato invernale. La pedina di scambio? Marco Amelia. Il portiere rossonero, infatti, sta vivendo un periodo di alti e bassi nella propria squadra. Per lui si tratterebbe di un ritorno: è stato giallorosso nel 2000/2001 ed è cresciuto nelle giovanili della Roma. Ieri, però, Franco Baldini, nel dopo partita ha anche affermato che Stekelenburg non verrà ceduto…