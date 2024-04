Roma – Juventus, Chiesa (ex arbitro): “De Rossi su Lichtsteiner era da rosso, ma c’era un rigore per la Roma”

L’ex arbitro internazionale ha commentato gli episodi dell’ultima gara

ROMA JUVENTUS CHIESA MOVIOLA / ASROMALIVE.IT – Sul portale Calciomercato.com l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha commentato alla moviola alcuni episodi importanti del match Roma-Juventus, diretto dal sig. Rocchi di Firenze con qualche decisione non troppo cristallina. Ecco l’analisi dell’ex direttore di gara: “La Roma ha rischiato nel primo tempo con i cartellini: l’intervento di Totti su Pirlo è da ‘arancione’, ma credo sia giusto il giallo perché il fallo è scoordinato ma non cattivo. De Rossi invece meritava il rosso per la scivolata in ritardo su Lichtsteiner, mi è sembrata dura ed intenzionale. Il fallo di mano di Lichtsteiner? Secondo me era rigore, sul tiro di Marquinho lo svizzero ferma il pallone destinato in porta“.