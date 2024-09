Roma, Riise: “Totti è la cosa più vicina a Dio in una squadra di calcio”

Il Roscio, ora al Fulham, elogia il capitano

RIISE / ASROMALIVE.IT – John Arne Riise adesso gioca nel Fulham ma non dimentica i suoi anni alla Roma al fianco del capitano Francesco Totti. Di lui ha parlato in un’intervista al sito norvegese aftenposten.no: “Totti è la cosa più vicina a Dio in una squadra di calcio. Quando arrivai a Roma avevo sentito molte cose su di lui e sul fatto che fosse una star e mi ero già fatto un’idea. Ma lui si è rivelata una persona straordinaria, umile, gentile e simpatico. Si prende cura di te, ti aiuta ogni volta che ne hai bisogno. Una delle più grandi persone che ho incontrato nel calcio è senza dubbio Francesco Totti. Se è possibile descrivere quanto è grandioso? No. Gerrard lo è nel Liverpool, Terry e Lampard nel Chelsea, ma forse solo sommando quello che sono loro è possibile eguagliare la grandezza di Totti. Lui gestisce la squadra, controlla la città“.

Com’era? “Fuori dal Raccordo nun lo conosce nessuno…”

TUTTA LA TUA VITA E’ GIALLOROSSA? ALLORA VISITA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE DOVE TROVERAI VIDEO, AMARCORD, HIGHLIGHTS E TUTTO SUL PIANETA A.S. ROMA!!!! CLICCA QUI. SE INVECE VUOI ARRICCHIRE LA TUA COLLEZIONE DI FOTO O VIDEO SULL’AS ROMA CLICCA QUI