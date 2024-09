As Roma, Malagò: “Derby alle 18? Ha deciso la prefettura”

Dichiarazioni del presidente del Coni

AS ROMA DICHIARAZIONI / ASROMALIVE.IT – Giovanni Malago’, dopo il ricorso al Tar presentato dal Codacons, in merito alla data della finale di Tim Cup, ha chiarito la situazione: “Noi abbiamo valutato che fosse la decisione migliore. Poi ha deciso la prefettura, che è l’unica titolare della tutela dell’ordine pubblico, quindi non potevamo che rimetterci alla sua decisione. L’esposto del Codacons non è sull’orario, ma sul giorno, per le eventuali lesioni dei diritti del cittadini per andare a votare“.

