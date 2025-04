Tensione prima di Lazio-Roma: scontri in zona Olimpico

Scontri in zona stadio Olimpico prima di Lazio-Roma: aumenta la tensione al di fuori dell’impianto per il derby tra la compagine di Baroni e i giallorossi di Ranieri.

Un’intera città sospesa, occhi puntati sullo Stadio Olimpico e un’atmosfera che si taglia con il coltello. Questa sera, alle 20:45, Roma e Lazio si affrontano per la 184ª volta in Serie A, in un derby che va ben oltre il semplice risultato sportivo.

La stracittadina romana è da sempre una miscela esplosiva di orgoglio, identità, rivalsa e passione, e stavolta la sfida assume contorni ancora più accesi: la Roma è in corsa Champions, così come la Lazio di Baroni, reduce dalla sconfitta con il Bodo Glimt ma anche dalla grande vittoria in campionato sul campo dell’Atalanta.

A rendere ancora più incandescente l’attesa, ci ha pensato il clima attorno all’Olimpico. Non solo tensione agonistica e sfottò: il prepartita è stato segnato da momenti di tensione, con scontri tra tifosi e forze dell’ordine a pochi passi dal cuore pulsante dell’evento.

Scontri prima di Lazio-Roma: interviene la Polizia a Ponte Milvio

Nel tardo pomeriggio, quando il flusso di tifosi verso l’Olimpico ha iniziato ad aumentare, la tensione è esplosa nei pressi di Ponte Milvio.

Nel cuore del pomeriggio romano, a poche ore dal fischio d’inizio del derby tra Roma e Lazio, nel tradizionale punto di ritrovo dei tifosi e area simbolica, si è assistito ad un teatro di scontri e tensioni ben lontane dallo spirito sportivo. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di sostenitori laziali si è scontrato con le forze dell’ordine incaricate di mantenere l’ordine pubblico in vista del delicatissimo evento calcistico.

La polizia è dovuta intervenire per cercare di riportare la calma, ma l’intervento ha innescato momenti di forte tensione. Tafferugli, lancio di oggetti e cori ostili hanno infiammato l’atmosfera in una zona già fortemente presidiata dalle autorità. L’obiettivo delle forze dell’ordine era chiaro: evitare il contatto tra i due fronti del tifo e garantire l’afflusso sicuro allo Stadio Olimpico. Ma le provocazioni e l’elevata carica emotiva che da giorni accompagna l’attesa del derby hanno reso il contesto esplosivo.

Il derby della Capitale si conferma, ancora una volta, non solo come una partita, ma come un evento che coinvolge – e a volte sconvolge – l’intera città. Resta ora da augurarsi che, almeno sul campo, a vincere sia lo spettacolo del calcio.