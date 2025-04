Formazioni UFFICIALI Lazio-Roma: Ranieri lascia un big in panchina

Formazioni UFFICIALI Lazio-Roma: ecco le scelte di Baroni e Ranieri per il sentitissimo derby dal sapore di spareggio europeo.

Roma si ferma per una notte e si affida alle emozioni del Derby della Capitale. Questa sera, allo Stadio Olimpico, Lazio e Roma tornano a sfidarsi in una delle partite più sentite del panorama calcistico italiano. Oltre alla storica rivalità, in palio ci sono punti pesantissimi nella corsa all’Europa, in una classifica sempre più compressa e incerta.

Le due squadre arrivano al confronto in momenti diversi ma con identiche ambizioni: la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio si presenta al derby con 49 punti e il quinto posto momentaneo in classifica, mentre la Roma insegue a 47, sesta ma a ridosso del gruppetto che si contende l’accesso alle coppe. Una vittoria questa sera potrebbe ridisegnare gli equilibri e rilanciare definitivamente una delle due contendenti.

I biancocelesti, reduci da una settimana complicata culminata con la sconfitta in campo europeo, cercano risposte concrete sul piano del gioco e del carattere. La squadra di Baroni è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico e a ritrovare una continuità di risultati che sembra smarrita dopo un buon inizio di primavera.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Roma, Pellegrini titolare: Hummels in panchina

Dall’altra parte, la Roma – dopo una striscia di sette vittorie consecutive – ha rallentato con il pareggio casalingo contro la Juventus, ma ha mostrato compattezza e solidità, qualità che potrebbero rivelarsi decisive in un contesto emotivamente denso come quello del derby. Il gruppo giallorosso appare coeso e determinato, consapevole che ogni punto, da qui alla fine del campionato, potrà fare la differenza.

La vigilia è stata segnata anche da qualche incertezza di formazione. Entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con acciacchi, squalifiche e ballottaggi che saranno sciolti solo in prossimità del fischio d’inizio. Molti riflettori saranno puntati su alcune scelte chiave, in particolare nei reparti offensivi e nella gestione delle corsie esterne, ma anche su eventuali sorprese a centrocampo.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Pellegrini (C); Dovbyk