Il club rossonero sembra aver già trovato l’accordo con l’olandese

MILAN SEEDORF ACCORDO / ASROMALIVE.IT – Nella giornata di ieri le voci sul futuro di Allegri e del prossimo allenatore del Milan si sono rincorse in maniera frettolosa ed incredibile; prima il meeting tra il tecnico e l’ad Galliani che sembrava aver portato all’addio certo del livornese. Poi il dietrofront ed il tentativo estremo del dirigente di convincere Berlusconi a tenere Allegri e dargli ancora fiducia. Addirittura nel pomeriggio si è parlato di un incontro segreto tra l’ex cagliaritano e la Roma, nella persona del ds Sabatini, poi decisamente smentito.

Le ultime indiscrezioni in tal senso parlano di un accordo già trovato dai rossoneri con Clarence Seedorf, il candidato numero uno a guidare il Milan dalla stagione 2013/2014. Secondo l’emittente televisiva Odeon il club di Via Turati avrebbe trovato l’ok dell’olandese, a cui è stato proposto un biennale da 1,5 milioni a stagione. Qualora la notizia fosse confermata non vi sarebbero più paletti all’approdo di Allegri alla Roma.

Keivan Karimi