Il club neopromosso pronto ad una grande campagna acquisti

MERCATO ROMA VERONA / ASROMALIVE.IT – Tornato in Serie A dopo ben undici anni di assenza, l’Hellas Verona riparte dal presidente Setti e dai suoi grandi investimenti manageriali per rientrare nel calcio che conta. Il club scaligero in questi giorni sta pianificando il futuro, a cominciare dall’allenatore che potrebbe essere l’attuale ct dell’Under 21 azzurra Devis Mangia, con il traghettatore Mandorlini destinato allo Spezia. Inoltre, come scrive stamane La Gazzetta dello Sport, il Verona sarebbe fortemente interessato a due elementi della rosa della Roma: uno è il giovane uruguagio Nico Lopez, per il quale il ds Sogliano ha già parlato e trovato una base d’accordo sul prestito con il collega Sabatini. L’altro è l’americano Michael Bradley, mediano arrivato proprio da Verona un anno fa, sponda Chievo. La volontà di Setti è quella di collegare un calciatore made in Usa con l’avvento molto probabile della Nike, che dal prossimo anno vestirà la squadra neopromossa. Forse non ricordandosi che anche la Roma dal 2014 finalizzerà una partnership commerciale con il marchio statunitense.

Keivan Karimi