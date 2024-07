La Juventus riprenderà la preparazione a Vinovo il 29 dicembre in vista della sfida con la Roma del 5 gennaio. Per i giocatori sudamericani e per Asamoah rientro a Torino previsto il 30. Chi non dovesse attenersi a questo calendario, salterà la partita con i giallorossi. Vinovo riaprirà il 27 dicembre ed Antonio Conte sarà già operativo pronto ad accogliere chi volesse iniziare a lavorare in anticipo rispetto alla data fissata.

Fonte: tuttosport