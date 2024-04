SPAGNA Pochettino al posto di Ancelotti se il Real non vince la Champions

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Sun, uscito questa mattina, il Real Madrid avrebbe già in mente il sostituto di Carlo Ancelotti. La dirigenza madridista avrebbe individuato in Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Southampton, 41 anni, il possibile successore del tecnico emiliano. I blancos, dopo una partenza in sordina, stanno recuperando numerosi punti in campionato ai rivali del Barcellona e dell’Atletico Madrid, ma ciò potrebbe non bastare ad Ancelotti: per l’ex centrocampista della Roma potrebbe essere fatale non vincere la Champions League.

Fonte: www.tuttomercatoweb.com