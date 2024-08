LA GIORNATA Stadio, ufficiale la presentazione del 26. Maicon ok per il Chievo, Taddei: “Spero di restare a Roma”

Giornata fondamentale in casa Roma per la questione legata al progetto stadio di proprietà: la società ha oggi ufficializzato che la presentazione al Campidoglio avverrà mercoledì 26 marzo alle ore 11 alla presenza del sindaco Marino e del presidente Pallotta. Il primo cittadino si è auspicato una rapidità nella costruzione: “Spero lo stadio venga su in tempi brevi, magari entro il 2016”. L’emittente Roma Channel trasmetterà l’evento in diretta. Intanto Garcia e i suoi preparano la gara di sabato contro il Chievo: buone notizie da Maicon completamente recuperato, ma saranno tanti i ballottaggi di formazioni per il match del Bentegodi. Rodrigo Taddei, intervistato in serata, ha parlato della sua esperienza giallorossa: “Questo è un grande gruppo, un onore per me aver fatto parte di questa squadra. Pensare alla mia storia qui mi fa venire i brividi, spero di restare ancora a Roma. Strootman? Faccio il tifo per lui“. Il sig. Mazzoleni dirigerà la gara Chievo-Roma dopo essere già stato designato per la sfida contro il Verona. Il ct azzurro Prandelli elogia la disponibilità alla nazionale di Totti: “Sono contento delle sue parole, lui resta uno dei migliori dal dopoguerra”.

