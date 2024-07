Dopo Doumbia ed Ibarbo, un rinforzo è in arrivo anche in difesa: la Roma ha l’accordo con Vlad Chiriches, centrale romeno in disparte al Tottenham. Il suo agente è stato a colloquio con i dirigenti giallorossa nelle ultime ore. E da Londra sembrano propensi ad accettare un prestito senza obbligo di riscatto, soluzione molto gradita a Trigoria. Se poi Astori dovese tornare al Cagliari, Chiriches sarebbe acquistato a titolo definitivo.

