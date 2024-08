Nella giornata di domani l’attaccante della Roma, Seydou Doumbia, andato a segno ieri contro il Genoa, si sottoporrà agli esami strumentali per verificare l’entità del problema al flessore della gamba destra che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo del match contro i rossoblù.

Fonte: Roma Radio

Niente di grave per l’attaccante ivoriano, in quanto dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura e non di una lesione. Nonostante ciò, Doumbia difficilmente sarà in campo sabato sera contro il Milan.

Fonte: Sky Sport