ROMA-GENOA Rudiger: “Spero che ora cambi la situazione. Miglioro di partita in partita”

Nel post partita di Roma-Genoa ha parlato Antonio Rudiger:

Garcia ieri ha chiesto carattere, la risposta c’è stata.

“Sì, credo sia stato importante vincere oggi. Tutti i giocatori hanno dimostrato personalità e carattere, è stato bello chiudere il 2015 così”.

Così si riparte in campionato?

“Lo spero, perché c’è una sosta al momento giusto e possiamo recuperare le energie. Spero che questo possa cambiare la situazione”.

Spicca la tua personalità, cos’è successo adesso? Hai capito il nostro campionato?

“Penso che prima di tutto quando sono venuto a Roma non ho avuto una perfetta preparazione, non ero in condizione. Ora mi sto avvicinando al 100% e miglioro di partita in partita”.

L’abbraccio a Garcia, è stato bello: avete fatto capire da che parte state?

“Volevamo vincere, ci tenevamo anche per lui, è una questione di rispetto, lui fa molto per noi e ci tenevamo a ricambiare coi 3 punti”.

Fonte: Roma TV