Roma su Santiago Castro: sfida a due big italiane, ecco il prezzo

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una pista a dir poco ambiziosa per i giallorossi

Impegnata sin dalla scorsa estate nella ricerca di calciatori di livello sulle fasce offensive, la Roma è in realtà chiamata a rivoluzionare l’intero attacco, visto che tra gli obiettivi principali di Tony D’Amico c’è anche quello di riuscire a vendere Artem Dovbyk e di trovare una sistemazione in prestito a Robinio Vaz per consentirgli di mettere minuti ed esperienza nelle gambe.

Nei giorni scorsi, l’attaccante francese è finito nel mirino del Bologna, pronto a sfidare il Genoa per l’ex Marsiglia. Fuori dalle coppe europee, il club felsineo è pronto ad ascoltare offerte per i suoi pezzi pregiati e uno dei nomi più chiacchierati resta quello di Santiago Castro. Nonostante una stagione non esaltante dal punto di vista realizzativo (7 gol in campionato e 11 complessive in tutte le competizioni), l’argentino ha dimostrato di essere pronto per un upgrade.

Stando a Transferfeed, oltre alle sirene inglesi che rispondono al nome di Chelsea, Crystal Palace e Nottingham Forest, anche il club giallorosso sarebbe interessato al 21enne attaccante. Valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblu, Castro piace anche a Juventus e Milan, ma ad oggi la sua destinazione più probabile resta la Premier, a men che il Bologna non accetti l’inserimento di contropartite tecniche.