Roma su Santiago Castro: sfida a due big italiane, ecco il prezzo

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Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di una pista a dir poco ambiziosa per i giallorossi

Impegnata sin dalla scorsa estate nella ricerca di calciatori di livello sulle fasce offensive, la Roma è in realtà chiamata a rivoluzionare l’intero attacco, visto che tra gli obiettivi principali di Tony D’Amico c’è anche quello di riuscire a vendere Artem Dovbyk e di trovare una sistemazione in prestito a Robinio Vaz per consentirgli di mettere minuti ed esperienza nelle gambe.

Santiago Castro marcato da Ndicka
Roma su Santiago Castro: sfida a due big italiane, ecco il prezzo (Ansa Foto) – asromalive.it

Nei giorni scorsi, l’attaccante francese è finito nel mirino del Bologna, pronto a sfidare il Genoa per l’ex Marsiglia. Fuori dalle coppe europee, il club felsineo è pronto ad ascoltare offerte per i suoi pezzi pregiati e uno dei nomi più chiacchierati resta quello di Santiago Castro. Nonostante una stagione non esaltante dal punto di vista realizzativo (7 gol in campionato e 11 complessive in tutte le competizioni), l’argentino ha dimostrato di essere pronto per un upgrade.

Stando a Transferfeed, oltre alle sirene inglesi che rispondono al nome di Chelsea, Crystal Palace Nottingham Forest, anche il club giallorosso sarebbe interessato al 21enne attaccante. Valutato circa 40 milioni di euro dai rossoblu, Castro piace anche a Juventus Milan, ma ad oggi la sua destinazione più probabile resta la Premier, a men che il Bologna non accetti l’inserimento di contropartite tecniche.