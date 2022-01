Calciomercato Roma, retroscena ‘Papu’ Gomez: “Era tutto fatto con l’Inter”. E sulla Roma…

CALCIOMERCATO ROMA RETROSCENA GOMEZ – L’esterno offensivo dell’Atalanta Alejandro Gomez, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, nella quale parla del suo futuro ma svela anche un retroscena di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: “Spero di avere un’opportunità prima o poi di andare in una big. Ho 29 anni e ho sempre ambito a giocare in Europa o in Champions League. Se l’Atalanta si qualificasse per la prossima edizione dell’Europa League, per noi sarebbe come uno scudetto“.

Retroscena Inter

“Era tutto fatto con l’Inter nel 2013. Stramaccioni mi voleva e c’era l’accordo su tutto, ma fu mandato via e… puff – racconta Gomez -. In futuro all’Inter con Simeone? Nella vita non si sa quello che può succedere. Il Cholo mi ha allenato al San Lorenzo e al Catania, io ho ancora 4-5 anni ad alto livello”.

“A Gennaio la Roma mi ha chiamato”

“Si è tutto vero, a gennaio da Roma mi hanno chiamato, ma non era facile andar via da Bergamo a metà stagione perché avrei lasciato qualcosa a metà e l’idea non mi piaceva. Ho chiarito subito che, se la Roma mi voleva, doveva comprarmi. Avrei sostituito Salah che era in Coppa d’Africa e gli altri infortunati, ma sto bene dove sto”.

