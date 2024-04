NOTIZIE AS ROMA PALLOTTA PREPARATORI ATLETICI – Sembra essere ormai arrivato il momento anche dei due preparatori atletici Darcy Norman ed Ed Lippie. La decisione che sta maturando in queste ore il presidente giallorosso James Pallotta sembrerebbe andare nella definizione dell’addio a fine anno dei due preparatori americani.

Norman e Lippie ai titoli di coda

Dopo l’ennesimo grave infortunio in casa Roma, come riporta l’edizione odierna del quotidiano ‘Il Romanista’, si è arrivati a questa conclusione, che però non è ancora ufficiale. I due godono ancora della stima del presidente, che però ha douto spesso discutere con altre anime della società sull’opportunità di mantenerli in organico e si è arrivati alla decisione di un divorzio consensuale, che dovrebbe arrivare dunque al termine di questa stagione.