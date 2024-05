ROMA – Hyundai Roma, i giallorossi sono scatenati non soltanto sul calciomercato ma anche per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Aspetto da non sottovalutare per quanto riguarda gli introiti, sempre vitali per una società di calcio. Dopo il maxi accordo con Qatar Airways per la sponsorizzazione principale, la dirigenza mette a segno un altro tassello importante.

Hyundai Roma, è fatta: accordo da 10,5 milioni di euro

La Hyundai, a quanto si apprende da ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’, sarà il prossimo back sponsor della Roma. Vale a dire che il nome della casa automobilistica coreana apparirà sul retro delle magliette giallorosse. L’accordo dovrebbe essere stato raggiunto sulla base di un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione. In tutto, quindi, la Roma guadagnerà da questa operazione 10,5 milioni.