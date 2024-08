TABELLONE COPPA ITALIA 2018/2019 – Nel pomeriggio di oggi è stato sorteggiato il calendario della prossima edizione della Coppa Italia. La Roma è testa di serie numero 6 ed è nella parte bassa del tabellone, con una possibile semifinale contro la Juventus. Da segnalare che i giallorossi non incontreranno la Lazio se non in una possibile sfida in finale.

Ecco le teste di serie

1 Milan

2 Atalanta

3 Fiorentina

4 Inter

5 Lazio

6 Roma

7 Juventus

8 Napoli

Calendario Coppa Italia

Primo turno eliminatorio: 29/07/2018

Secondo turno eliminatoria: 05/08/2018

Terzo turno eliminatorio: 12/08/2018

Sedicesimi di finale: 05/12/2018

Ottavi di finale: 13/01/2019

Quarti di finale: 30/01/2019

Semifinali andata: 06/02/2019; Semifinali ritorno: 27/02/2019

Finale: 25/04/2019

IL TABELLONE COMPLETO E’ DISPONIBILE CLICCANDO QUI.