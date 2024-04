https://youtu.be/i9dnkJkeV-A

Roma-Parma oltre a rappresentare la partita di addio del capitano Daniele De Rossi potrebbe essere l’ultima prima di una rivoluzione prevista per l’estate. Ranieri per la partita contro il Parma dovrebbe schierare il 4-3-3 con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov davanti a Mirante, Pellegrini, De Rossi Zaniolo a centrocampo, Under, Dzeko ed El Shaarawy in attacco. A meno di una clamorosa qualificazione in Champions League, possibile in caso di contemporanee sconfitte di Atalanta, Inter e Milan, nella formazione iniziale della Roma potrebbero esserci quattro calciatori destinati a cambiare aria. Oltre a De Rossi si parla sempre più insistentemente degli addii di Manolas, Kolarov e Dzeko, mentre Zaniolo e Pellegrini dovrebbero essere le basi della squadra del futuro.

