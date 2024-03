Lorenzo Pellegrini: “Non scambierei mai il rapporto con Totti per la 10, ma…”

NOTIZIE AS ROMA DICHIARAZIONI PELLEGRINI TOTTI – Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente DAZN, nella quale ha parlato soprattutto del suo rapporto con l’ex numero 10 capitolino, Francesco Totti, che proprio qualche mese fa ha dato il suo saluto al club per le incompatibilità con la società proprietaria del club giallorosso.

Pellegrini su Totti

Non è che ti ha promesso anche la 10?

Della maglia numero 10 non ne abbiamo mai parlato, anche perché per me Francesco è un amico, so che qualsiasi difficoltà possa avere, posso sempre contare su di lui. Per me è Francesco, una leggenda, già il fatto che dica queste cose di me è come avere 10 magliette con il numero 10 sulle spalle.

Se Totti tra 5 anni viene da te e ti dà la 10?

Le richieste di Francesco non si rifiutano mai (ride, ndr). A parte gli scherzi, devo trovarmi nella situazione, non scambierei mai il rapporto che ho con Francesco per la maglia numero 10 della Roma.