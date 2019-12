Europa League, voti Roma-Wolfsberger 2-2. Passo indietro per i giallorossi

EUROPA LEAGUE VOTI ROMA-WOLFSBERGER – La Roma di Paulo Fonseca non sfrutta il passo falso del Borussia Monchengladbach, che perde in casa contro l’Istanbul Basaksehir, e non va oltre il 2-2 casalingo contro gli austriaci del Wolfsberger nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi passano comunque come secondi a 9 punti.

Voti Roma-Wolfsberger

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6 (62′ Pau Lopez 6); Florenzi 5,5, Mancini 6, Fazio 4, Spinazzola 6; Veretout 5,5, Diawara 6,5; Under 4,5 (66′ Pellegrini 5,5), Mkhitaryan 5, Perotti 6,5 (66′ Zaniolo 6,5); Dzeko 6,5.

A disp.: Jesus, Kolarov, Antonucci, Kalinic.

All.: Fonseca

WOLFBSERGER (4-3-1-2): Kofler 7; Novak 4,5, Solbauer 6, Rnic 6,6, Schmitz 6; Schmid 5, Sprangher 6, Wernitznig 5 (76′ Schofl sv); Liendl 5; Weissman 7, Niangbo 6,5.

A disp.: Kuttin, Gollner, Peric, Steiger, Hodzic, Golles.

All.: Sahli

Arbitro: Pawson (Eng)

Marcatori: 8′ Perotti rig., 10′ aut. Florenzi, 19′ Dzeko, 64′ Weissman

Ammoniti: 32′ Diawara, 65′ Rnic, 75′ Wernitznig

